Epic Games Store: i giochi gratis per PC del 9 luglio sono disponibili

Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition e The Escapists 2, ossia i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store di questa settimana, sono disponibili per il download. Come (quasi) sempre in questi casi, Epic Games ha svelato anche cosa regalerà la settimana prossima: Torchlight 2.

Killing Floor 2 è uno sparatutto in prima persona cooperativo per 6 e 12 giocatori, in cui i partecipanti devono collaborare per distruggere un esercito di cloni assetati di sangue, chiamati Zed. Dietro queste mostruosità c'è la malvagia Horzine Corporation, la classica multinazionale interessata solo ai suoi bilanci.

Lifeless Planet: Premier Edition è invece un gioco d'avventura ambientato su di un pianeta remoto simile a Marte, pieno di sequenze suggestive momenti dal grande impatto emotivo. Arrivato a destinazione dopo un lungo viaggio, il protagonista scopre che le colonie umane sono state distrutte da una qualche forza sconosciuta. Persa la sua astronave, non gli resta che indagare per scoprire la verità su quello che è successo.

The Escapist 2, infine, è un piccolo titolo indie in cui bisogna riuscire a evadere di prigione. Il giocatore deve affrontare istituti di detenzione sempre più grandi e organizzati, mettendo a frutto la sua intelligenza e gli strumenti che gli vengono dati dal gioco, seguendo comunque la vita del carcere senza dare nell'occhio. Qui potete trovare la recensione di The Escapist 2.

I tre giochi saranno gratuiti per una settimana a partire da oggi 9 luglio 2020, fino alle ore 17:00 del 16 luglio. Per aggiungerli alla vostra libreria, potete andare a questo indirizzo.

Dal 16 al 23 luglio 2020 potremo invece riscattare gratuitamente Torchlight 2, un gioco di ruolo d'azione di ottima fattura che molti considerano addirittura migliore di Diablo III. Insomma, se non vedete l'ora di ammazzare centinaia di nemici per raccogliere tonnellate di equipaggiamento, non vi resta che aspettare sette giorni e potrete farlo senza spendere un euro.