Fortnite, raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico

Oggi, 9 luglio 2020, è un giovedì: ciò significa che - come ogni giovedì che si rispetti - gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili le nuove sfide della Settimana 4 su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Inclusa Raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico.

Probabilmente vi ricorderete degli anelli fluttuanti di Lago Languido, la sfida della scorsa settimana. Bene, per completare la sfida che richiede di raccogliere gli anelli fluttuanti di Parco Pacifico la procedura sarà praticamente la stessa: vi recherete presto questa area della mappa di gioco di Epic Games (a nord-ovest) e poi cercherete ogni singolo anello, "attraversandolo" per raccoglierlo.

Di anelli in tutto dovrebbero esserne presenti quattro o al massimo cinque. Dobbiamo attendere una mappa che ne mostri nel dettaglio la posizione, ma intanto potete fare riferimento al video qui di seguito riportato, che mostra la posizione di quelli attualmente noti. Potete raccogliere gli anelli fluttuanti in una sola partita o in più match di seguito, e in qualsiasi modalità di gioco. Guadagnerete così moltissimi punti esperienza per il vostro Pass Battaglia a pagamento.

Fate anche riferimento all'elenco completo delle sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, per ogni evenienza.