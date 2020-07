PS5: Naughty Dog assume personale per un nuovo gioco single player

Naughty Dog si sta preparando all'arrivo di PS5 e ha un nuovo progetto in sviluppo, a quanto pare, per il quale sta assumendo personale e che sembra essere un gioco single player per la nuova console Sony.

A dire il vero, come spesso accade, non è facile trarre molte informazioni certe dall'annuncio di lavoro, ma nella ricerca di un nuovo Tools Programmer, il team di The Last of Us 2 cita "la nostra analisi grafica di nuova generazione", con specifica menzione alla next gen e dunque chiaramente a PS5, a quanto pare.

Un altro annuncio si rivolge invece a un level/environment designer nel quale viene specificato precisamente che il progetto su cui dovrebbe lavorare è un gioco single player e questo rappresenta un elemento di particolare interesse.

Dopo un periodo in cui si dava per scontata la presenza del multiplayer in The Last of Us 2, questo è stato invece rimosso dal gioco per consentire al team di concentrarsi esclusivamente sulla campagna in singolo. Da lì in poi è emersa l'idea che il multiplayer potesse comparire successivamente, forse anche come titolo standalone.

Tuttavia, questi nuovi indizi sembrano puntare verso un progetto single player, dunque non è chiaro se il multiplayer di The Last of Us 2 sia veramente destinato a vedere la luce, visto che in effetti anche lo stesso Neil Druckmann, director del gioco, si è dimostrato molto vago sull'argomento.

Infine, un altro annuncio per un "Melee/gameplay animator" parla invece di applicazione di nuove animazioni in combattimenti per "futuri progetti" al plurale, a quanto pare. Insomma, non è chiaro su cosa stiano lavorando attualmente i Naughty Dog ma lo spostamento verso PS5 è praticamente scontato e forse anche la concentrazione su qualcosa di nuovo in single player.