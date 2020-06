The Last of Us 2: nessun DLC previsto, silenzio anche sul multiplayer

The Last of Us 2 sembra non avere nessun DLC in programma, considerando che Naughty Dog ha affermato di non avere piani per aggiunte, tra espansioni e DLC, da effettuare al gioco PS4 e rimane il silenzio anche per quanto riguarda la modalità multiplayer.

In una recente intervista con Greg Miller di Kinda Funny insieme anche a Troy Baker ed Ashley Johnson, che interpretano rispettivamente Joel ed Ellie, Neil Druckmann ha riferito di non avere espansioni in programma per The Last of Us 2: "Non ci sono piani per DLC", ha affermato molto chiaramente il director del gioco, diversamente da quanto aveva invece riferito all'epoca della conclusione del primo capitolo, che infatti si era espanso con il DLC standalone Left Behind, peraltro molto apprezzato.

Curiosamente, Druckmann non ha dato risposte nemmeno per il multiplayer di The Last of Us 2: questo sembrava inizialmente previsto per il gioco ma è stato poi rimosso probabilmente per venire incontro alla mole di lavoro richiesta già per la parte single player.

Tuttavia, fino a un po' di tempo fa sembrava che il multiplayer dovesse comunque uscire come titolo a parte, una sorta di The Last of Us 2 multiplayer standalone, ma alla domanda riguardante questo Druckmann non ha praticamente risposto. "Neil, non so se ricordi ma avevi detto che avresti fatto una modalità multiplayer con le fazioni", ha detto Miller nel corso dell'intervista.

A questo, Druckmann ha risposto: "Ricordo quando facevamo giochi multiplayer", con una battuta che sembrerebbe escludere l'impegno attuale di Naughty Dog nel multiplayer. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Nel frattempo, è partita anche una petizione che chiede la riscrittura della storia, per non farsi mancare nulla.