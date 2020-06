The Last of Us 2: i social manager di Death Stranding fanno un commento infelice

Come se non bastassero legioni di utenti provocatori, anche i social manager di Kojima Productions hanno avuto un'uscita infelice nei confronti di un utente e di riflesso hanno anche trattato con poco riguardo The Last of Us 2. La risposta sotto il post di Death Stranding è stata poi cancellata, ma internet, evidentemente, non dimentica.

Il tutto è stato il classico fulmine a ciel sereno: sotto un innocuo post di Facebook che chiedeva alla community come fosse andato il weekend e di condividere le immagini create con Death Stranding, un utente ha postato una foto di The Last of Us Parte II, dicendo di aver venduto il gioco di Kojima Productions per comprare quello di Naughty Dog. E fin qui tutto lecito. La motivazione, però, è quella di aver trovato Death Stranding "noioso come la cacca*".

Una provocazione come ce ne sono a migliaia (sfortunatamente) su internet, che però deve aver toccato i tasti sbagliati nei social manager di Kojima Productions che hanno risposto: "La scelta dei giochi riflette la qualità dei suoi giocatori. Forse il gioco [TLOU2] ti si addice di più." E non contenti hanno aggiunto "PS: Anche la scelta delle parole" e hanno postato uno screen di Metacritic che mostra da una parte il voto ultra positivo della stampa specializzata, dall'altra quello negativo dell'utenza.

I social manager di Kojima Productions, molto probabilmente, non volevano attaccare direttamente The Last of Us 2, ma non riusciamo a trovare spiegazioni che in qualche modo non lascino intendere che le qualità del gioco di Naughty Dog non siano eccellenti. Uno scivolone sottolineato anche dal fatto che il messaggio è stato cancellato senza troppe spiegazioni. Non prima di essere stato usato da altri utenti per esprimere il proprio apprezzamento/biasimo e di diventare, quindi, virale.

Cosa ne pensate? Lo sapevate che Kojima Productions ha aperto l'account Twitter in italiano?

*non ha detto proprio "cacca".