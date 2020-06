Kojima Productions: apre l'account Twitter in italiano e annuncia "news in arrivo"

Con una mossa a sorpresa, Kojima Productions annuncia aver aperto l'account Twitter ufficiale in italiano (oltre a quello in molte altre lingue). Non solo, lo studio di Hideo Kojima ha anche "news in arrivo".

Con un semplice messaggio Kojima Productions, lo studio che porterà per Death Stranding su PC a luglio, ha annunciato di aver aperto una manciata di nuovi account Twitter ufficiali. Tra questi c'è anche quello in lingua italiana che ha debuttato con un:

"Benvenuto nel canale Twitter ufficiale in italiano di KOJIMA PRODUCTIONS. Siamo entusiasti di averti a bordo. News in arrivo!"

L'account, che potete trovare a fondo pagina, al momento non ha altri messaggi, se non uno che rimanda al pre-order di Death Stranding, ma quel "news in arrivo" fa ben sperare. D'altra parte Kojima Productions sta per pubblicare, in collaborazione con l'italianissima 505 Games, Death Stranding su PC e si starà preparando per lo sprint finale. L'account, però, rimarrà e sarà utilizzato, si spera, anche per tutti i futuri progetti del vulcanico game designer giapponese.

Voi cosa fate? Vi siete iscritti?