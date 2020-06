Cyberpunk 2077: nuovi video di gameplay mostrano Night City e l'Open World

Sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato un nuovo video di Cyberpunk 2077. Questa anteprima, intitolata "Night City e Open World", è incentrata, prevedibilmente, sulla città, sul modo di esplorarla, sui personaggi che la popolano e i segreti che si nascondono tra le sue strade tentacolari. Mentre ascoltate Pierpaolo Greco e Vincenzo Lettera potrete concentrarvi sui video di gameplay: contengono materiale inedito.

La nostra anteprima video di Cybrpunk 2077 mette in luce diversi aspetti molto interessanti di Cyberpunk 2077. Parla, infatti, di Night City e dell'open world del gioco. Da quanto emerge dal video, la città di Cyberpunk 2077 sembra viva, brulica di dettagli, di personaggi e di luoghi da visitare. Pierpaolo Greco, in questo video, ci racconta tutto con cura, aggiungendo anche qualcosa in più.

La nostra anteprima, però, è anche l'occasione giusta per vedere circa 10 minuti di gameplay inedito preso dalla versione PC di Cyberpunk 2077. Una versione che ha accenni del ray tracing e il DLSS 2.0 che le schede di Nvidia garantiranno al lancio.

Nella serata di oggi CD Projekt RED e Netflix hanno anche annunciato l'anime di Cyberpunk: Edgerunners.

Dopo aver sentito la presentazione di Pierpaolo Greco vi segnaliamo che Kotaku ha pubblicato anche il video in versione integrale e senza commento, nel caso in cui vogliate dare un'occhiata anche a lui. Sono 15 minuti di gameplay senza troppi fronzoli.

