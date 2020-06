Ninjala ha già superato 1 milione di download su Nintendo Switch

Ninjala ha già superato la soglia di 1 milione di download su Nintendo Switch, a meno di 24 ore dal suo lancio ufficiale sulla console, in base a quanto riferito dall'account ufficiale di GungHo Online Entertainment.

In effetti, già il sovraccarico dei server registrato ieri nelle prime ore dopo l'uscita di Ninjala sembrava abbastanza esplicito in questo senso, ma la risposta di pubblico è stata veramente molto positiva per il nuovo action game multiplayer online su Nintendo Switch.

Ovviamente, il fatto che Ninjala sia gratis, almeno come base di gioco, ha fortemente favorito questa enorme diffusione iniziale, ma non c'è dubbio che il gioco abbia fatto subito presa sugli utenti. La Modalità Storia in single player, invece, è a pagamento, offrendo alcuni elementi diversi e una sorta di sostrato narrativo all'azione di gioco.

In Ninjala ci troviamo a selezionare uno dei variopinti personaggi presenti nel roster e impegnarci in scontri in stile sparatutto in terza persona all'interno di diverse arene, con la particolarità di basare il tutto sulle gomme da masticare che, di fatto, consentono la creazione e l'utilizzo di diverse armi e tipologie di attacco.

Stilisticamente e anche sotto alcuni aspetti del gameplay, Ninjala viene normalmente paragonato a Splatoon, anche se ci sono delle nette differenze come meccaniche di gioco. In particolare, mentre il titolo Nintendo è più affine a uno sparatutto con elementi tattici, Ninjala si basa sul combattimento corpo a corpo o a corto raggio, che cambia sostanzialmente le dinamiche. Abbiamo visto proprio ieri il trailer della modalità storia di Ninjala, mentre per maggiori informazioni vi rimandiamo al provato della beta.