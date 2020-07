Fortnite, emote Bhangra Boogie in collaborazione con OnePlus: come riscattarla

Nel momento in cui scriviamo OnePlus ha annunciato una nuova collaborazione con Epic Games, naturalmente a tema Fortnite Battaglia Reale. I possessori di determinati smartphone della società, difatti, potranno ottenere gratuitamente l'emote Bhangra Boogie, mai vista prima.

Si tratta di un nuovo balletto inedito per Fortnite Capitolo 2: il bello è che tutti i possessori di uno smartphone OnePlus possono ottenerlo gratis, tramite una semplice procedura. Ma veniamo ai dettagli della collaborazione: si potrà ottenere l'emote a patto di possedere un dispositivo da OnePlus 3 fino ai più recenti, e per un periodo limitato di tempo. OnePlus suggerisce di utilizzare questo sito web per riscattare il proprio codice, a partire da oggi 9 luglio 2020.

Ogni utente ha diritto ad una sola emote, che non potrà logicamente essere condivisa, trasferita o venduta. Veniamo anche ai dettagli del comunicato stampa ufficiale: "L'emote "Bhangra Boogie" prende ispirazione dall'energica danza Bhangra dell'India, uno stile di danza e musica mai visto prima nel mondo di Fortnite. Bhangra Boogie è accessibile esclusivamente agli utenti di OnePlus nel mondo, a partire da OnePlus 3 e su dispositivi più recenti, per un periodo limitato di tempo".

"Pochi emotes sono disponibili gratuitamente all'interno del gioco; la maggior parte deve essere guadagnata o acquistata, cosa che rende il Bhangra Boogie, una rara scoperta. Un codice per l'emote Bhangra Boogie può essere riscattato su ogni dispositivo OnePlus su https://www.oneplus.com/it/fortnite a partire da oggi, 9 luglio 2020. L'emote non può essere condivisa o trasferita. La Bhangra Boogie emote è interpretata dall'iconico personaggio di Fortnite Peely. Tuttavia, l'emote Bhangra Boogie può essere utilizzata con qualsiasi personaggio all'interno del gioco".

Da ultimo, una piccola anteprima dell'emote, in un'immagine; e naturalmente vi ricordiamo che le sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono ora disponibili per il completamento.