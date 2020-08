Xbox Series X, prezzo rivelato da un leak? La cifra sarebbe più alta del previsto

Il prezzo di Xbox Series X potrebbe essere stato rivelato da un leak legato a una promozione legata alla bevanda energetica Monster Energy: se la cifra fosse vera, sarebbe purtroppo più alta del previsto.

Di recente Digital Foundry ha immaginato un prezzo superiore ai 500 dollari per Xbox Series X (nel ragionamento rientra anche PS5, a onor del vero), e stando appunto al leak la somma richiesta per l'acquisto della console Microsoft sarebbe in linea con tale ipotesi: 599,99 dollari.

Nelle note legali della promozione, come per qualsiasi concorso a premi, viene infatti indicato il valore del montepremi totale, pari in questo caso a 119.998 dollari per duecento premi, e considerando che in palio ci sono appunto duecento Xbox Series X basta fare una divisione per ottenere la cifra di 599,99 dollari.

Ci sono tuttavia alcune sfumature di cui tenere conto: la console che è possibile vincere con il concorso di Monster Energy verrà consegnata in bundle con una copia di Halo Infinite, o almeno era questa l'idea degli organizzatori prima che il gioco venisse rinviato al 2021.

Laddove il gioco fosse stato presente nel formato normalmente in vendita a 59,99 dollari e non incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass, praticamente sempre in bundle con le console Microsoft, si potrebbe dunque ipotizzare un prezzo di 549,99 dollari per la console.

Si tratta di una somma plausibile, considerate le specifiche tecniche di Xbox Series X, ma che supera il limite psicologico dei 499 dollari, indicati finora da molti addetti ai lavori come il possibile prezzo di una o entrambe le piattaforme next-gen.

Certo, nel caso in cui il leak si rivelasse fondato e non si basasse su di un'informazione ancora non ufficiale (ma davvero è possibile che ad agosto Microsoft non abbia ancora deciso a quanto venderà la sua console a novembre?), l'esistenza di Xbox Series S con un eventuale prezzo di 299 dollari avrebbe ancora più senso.