PS5 e Xbox Series X, il prezzo sarà superiore ai 500 dollari per Digital Foundry

Quale sarà il prezzo di PS5 e Xbox Series X? Secondo i redattori di Digital Foundry, la cifra che Sony e Microsoft chiederanno per le loro nuove console sarà superiore ai 500 dollari, forse addirittura 600.

Il ragionamento fatto da Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia, in effetti, non fa una grinza: perché Microsoft avrebbe investito milioni e milioni in ricerca e sviluppo per dar vita a un'alternativa economica, Xbox Series S, confermata di recente dal controller bianco, se non c'erano problemi con il prezzo di Xbox Series X?

Considerando che molteplici voci indicano PS5 come la più costosa fra le nuove piattaforme, è chiaro che la questione riguarda entrambi i produttori, disegnando uno scenario difficile da immaginare solo fino a poco tempo fa.

Peraltro la presenza di una componentistica avanzata, in grado di offrire grafica con ray tracing sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, non fa che spingere ulteriormente le previsioni verso cifre molto alte, visto che per ottenere feature simili su PC bisogna superare abbondantemente i 1000 euro.

Trovate il video dell'interessante discussione qui in calce: la parte relativa ai prezzi delle nuove console inizia all'incirca al minuto 17.