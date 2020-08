PS5 fa fatica con i giochi a 4K, Xbox Series X no: un insider ribadisce le voci

PS5 fa fatica con i giochi a 4K, mentre Xbox Series X non ha problemi a gestirli: il noto insider Dusk Golem ha ribadito le voci che lui stesso ha fatto circolare giorni fa, aggiungendo ulteriori dettagli.

Facciamo un passo indietro per inquadrare la questione: domenica scorsa Dusk Golem è tornato a parlare di Resident Evil Village su Twitter, rivelando che su PS5 i 1080p e 60 fps vengono raggiunti con difficoltà dai titoli delle terze parti e facendo appunto l'esempio del nuovo episodio della serie Capcom.

Oggi, qualche ora dopo aver riportato la notizia che Resident Evil Village sarà il capitolo in RE Engine più lungo di sempre, l'insider ha affrontato nuovamente il discorso delle capacità tecniche di PlayStation 5, confermando appunto che la console fa fatica con i giochi a 4K.

"Gli utenti dovrebbero prepararsi psicologicamente alla concreta possibilità che PS5 finisca per essere la piattaforma più costosa delle due", ha scritto Dusk Golem riferendosi al possibile prezzo di vendita dei sistemi next-gen, prima di sparare la bomba:

"Mi è stato chiesto di non dire troppo e sto provando a rispettare le indicazioni che mi sono state fornite, ma ripeto: preparatevi all'idea che Xbox Series X sia la console meno costosa ma anche la più potente."

"Ho usato Resident Evil 8 come esempio, ma ho sentito anche da altri sviluppatori che PS5 fa fatica, in particolare con i giochi a 4K, e dunque vedremo un bel po' di 4K finti, dinamici."

"Ad alcuni non importa, sia chiaro, ma preparatevi a uno scenario del genere. Xbox Series X non soffre delle stesse difficoltà."

