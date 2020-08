Resident Evil Village sarà il capitolo che gira sul RE engine più lungo di sempre, stando a un'indiscrezione

Stando all'insider Dusk Golem, Resident Evil Village sarà il capitolo della serie più lungo di sempre. Golem è noto per aver svelato proprio Resident Evil Village, con moltissimi dettagli poi rivelatisi veri, ben prima che fosse annunciato.

La sua affermazione è arrivata in risposta alla battuta di un utente su Twitter, che ironizzava sulla lunghezza di Resident Evil 3 (il remake ndr), definendolo delle dimensioni di un DLC.

Dusk Golem: "Resident Evil 3 è più lungo di un DLC e include Resistance, anche se sono consapevole che molti lo sorvolano perché personalmente non lo trovano interessante. Comunque, se sei preoccupato di acquistare un Resident Evil troppo breve, voglio rassicurarti. Diciamo soltanto che ho una certa idea di cosa conterranno i giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo. Mi sto riferendo al solo Resident Evil 8, anche se ormai è noto che stia per arrivare anche Resident Evil 4. Resident Evil 8 sarà il capitolo della serie che gira con il RE engine più lungo di sempre e, senza svelare troppo, le altre cose in arrivo seguiranno lo stesso trend."

Quanto durerà, quindi? Dusk Golem non sa dirlo, perché non ci ha ancora giocato. Comunque sia si spera abbastanza da essere soddisfacente, ma non troppo da diventare stucchevole. In fondo stiamo parlando di un gioco narrativo.

