Captain Tsubasa: Rise of New Champions, 5 aspetti che abbiamo scoperto sul gameplay

Indice Dribbling

Spirito

Allenamento

Tattiche

Rifiniture

Grazie a Bandai Namco abbiamo potuto analizzare meglio alcuni aspetti del gameplay di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, titolo ormai in dirittura d'arrivo il 28 di questo mese su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Dall'analisi effettuata siamo riusciti a carpire meglio alcune funzionalità del gameplay del titolo che finora erano nascoste. Ecco dunque 5 aspetti che abbiamo scoperto sul gameplay di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Dribbling Come vi avevamo già spiegato in più occasioni, un ruolo fondamentale all'interno del titolo lo ricoprirà il dribbling. Ogni volta che abbiamo visto il titolo in azione, l'impressione è stata quella che più che la singola abilità del calciatore utilizzato, il fulcro del gameplay ruotasse attorno alla capacità del giocatore di utilizzare con tempismo le possibilità di dribbling offerte. Grazie all'analisi effettuata abbiamo quindi evinto che l'impressione era corretta. Il gioco offre un sistema simile a quello del "carta-sasso-forbice" applicato al dribbling e al contrasto, in cui il tempismo e le scelte del giocatore faranno la differenza tra successo e fallimento durante un'azione. Gli attaccanti avranno dunque a disposizione due possibilità di dribbling: quello in scatto effettuato con la pressione di R1 mentre si corre, e poi le tecniche di dribbling da eseguire con la pressione di R2. Allo stesso modo, in difesa, il giocatore potrà correre incontro all'avversario con R1 per un contrasto normale o entrare in scivolata con R2 (o cerchio, in alternativa) per prodursi in un tackle più aggressivo. La scelta di quale soluzione effettuare innesca il sistema di "carta-sasso-forbice" sopra citato: se l'attaccante sceglierà di premere R1 potrà vincere contro il difensore che usa R2 ma perderà contro quello che sceglierà di utilizzare R1, mentre se opterete per una tecnica di dribbling vincerete contro il difensore che utilizza R1 ma perderete contro quello che effettua una scivolata con R2. Viceversa in difesa il contrasto con R1 batterà il dribbling con R1 e la scivolata con R2 batterà la tecnica di dribbling con R2.

Spirito Come abbiamo avuto più volte modo di raccontarvi, l'utilizzo di tecniche avanzate durante le partite consumerà lo "spirito" dei calciatori. Parate, tiri speciali, tecniche di dribbling e scivolate dilapideranno questa barra, rendendo sempre meno efficaci le vostre azioni future, conducendovi sempre più in situazioni critiche. L'utilizzo dello spirito e l'oculato ragionamento delle azioni sarà fondamentale nelle partite. Proprio in questo ambito, dunque, abbiamo scoperto che il funzionamento dello spirito del portiere agisce in maniera peculiare rispetto al resto degli altri calciatori. Se lo spirito dei personaggi di movimento si ricarica nel tempo, quello dell'estremo difensore invece potrà essere riguadagnato solo all'intervallo o dopo aver subito un gol. Difendere male e sollecitare il nostro portiere a continue parate, o addirittura costringerlo a dover utilizzare una tecnica speciale consumando così gran parte dello spirito, potrebbe costarci molto caro in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. A togliervi le castagne dal fuoco però, potrete utilizzare un'ultima risorsa: la barra focus della Zona V. Durante la partita infatti l'indicatore della Zona V si caricherà, permettendovi una volta riempito di sfruttare una sorta di "concentrazione" quando avete il possesso di palla per consumare meno spirito con le azioni. Se questa barra la terrete piena però e non la sfrutterete in possesso di palla, potrete utilizzarla (con la pressione del tasto L2) per una super parata da utilizzare come jolly nel caso in cui il vostro portiere sia ormai agli sgoccioli dello spirito.

Allenamento Una delle poche modalità non esplicate durante tutto il periodo pre-lancio del titolo è stata la sezione allenamento. Grazie a questa analisi siamo riusciti a carpire alcuni dettagli a riguardo. Innanzitutto avremo modo di effettuare delle partite di prova, senza timer temporale, in cui testare le squadre, i giocatori e anche le sinergie utilizzabili per possibili tecniche combinate tra calciatori. Potremo infatti sfruttare appieno le possibilità che vengono offerte dall'avere in squadra Misaki e Tsubasa nella trequarti avversaria e allenarci nell'utilizzo della loro combinazione di passaggi. Oltre a ciò però, la modalità allenamento vi permetterà di prepararvi in specifiche situazioni come i corner, i contrasti e il dribbling. Questa possibilità è sicuramente molto importante visto che ad esempio nella questione "carta-sasso-forbice" delle situazioni di dribbling e contrasto, sarà fondamentale allenare i riflessi e abituare l'occhio a riconoscere le animazioni dedicate a R1 e R2 per vincere gli scontri ed effettuare le scelte migliori.

Tattiche Vi avevamo raccontato come nei menù delle opzioni dedicate alla gestione della rosa vi è la possibilità di scegliere delle tattiche specifiche e assegnarle ai quattro tasti della croce direzionale. Sebbene finora non fosse chiara questa feature, grazie alla nuova analisi abbiamo potuto carpire alcuni dettagli. Una volta scelta una tattica da assegnare a un tasto della croce, si potrà durante la partita impartire tale ordine e far svolgere ai giocatori coinvolti una determinata azione. Se ad esempio sceglieremo la "combo overlap" selezionando Hiroshi Jito e i fratelli Tachibana nella nazionale giapponese, assegnandola al tasto giù della croce, potremo durante il match sganciare i tre giocatori dai compiti difensivi lanciandoli all'attacco. Non solo questa possibilità crea dinamiche importanti a livello di strategia, ma offre un'opportunità per quanto riguarda le tecniche speciali combinate. Avendo infatti i giocatori giusti nella posizione giusta, potremo effettuare delle tecniche speciali sia di tiro che di passaggio che vedranno la pressione degli appositi tasti con il giusto tempismo. Portare in avanti Jito e i Tachibana Bros. potrebbe ad esempio essere una possibilità di forzare la giocata che li vede protagonisti in attacco, permettendo ai due gemelli di saltare sulle gambe di Jito per effettuare il loro speciale tiro combinato della nazionale giapponese intravisto anche nei trailer.