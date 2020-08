Hyper Scape, la recensione

Abbiamo giocato a lungo durante la fase pre lancio e abbiamo passato le ultime ore tra streaming e sparatorie sui server per portarvi oggi la nostra recensione di Hyper Scape . Nel caso in cui aveste giocato la beta comunque, non troverete ad aspettarvi grossi cambiamenti anche in virtù di un rollback praticamente totale delle ultime patch sulle armi, che non avevano trovato il plauso generale dei tanti beta tester. Spariscono anche le modalità extra in questo caso, lasciandoci tra le mani un Hyper Scape nella sua essenza più pura, grazie alla modalità in singolo e a squadre da tre giocatori. Varrà la pena dunque cimentarsi in questo nuovo sparatutto? E soprattutto, riuscirà a ritagliarsi il tempo necessario per essere goduto a dovere nelle vostre giornate già strapiene di Season Pass e missioni giornaliere da completare?

Servono giornate da 50 ore!

La quantità di titoli belli da giocare sta aumentando esponenzialmente giorno dopo giorno e la moda dei battle royale ricorda tanto quella dei MOBA di qualche anno fa. Sebbene il pool generale di utenti negli anni sia aumentato, è altresì innegabile che la volontà di trasformare tutti i giochi online competitivi in piattaforme in aggiornamento continuo porta gli utenti a compiere delle scelte che spesso esulano dalla qualità complessiva dei giochi, con Hyper Scape che probabilmente pagherà lo scotto di essere uscito in una finestra temporale che proprio non ne vuole sapere di accettare nuovi contendenti sul ring. È il prezzo da pagare, insomma per voler seguire le tendenze piuttosto che imporle, per un progetto che a prescindere dalle buone qualità e le idee innovative avrà vita durissima.

Proprio come tutti i giochi online, infatti, anche Hyper Scape si presenta alla sua community con un Season Pass in versione premium e gratuito, con ben cento livelli stracolmi di ricompense, da ottenere partecipando ai match e completando missioni giornaliere e settimanali. Da giocatori medi ci troviamo ormai invischiati in diversi titoli che offrono questo approccio e l'idea di rinnovare un pass che non può essere completato sta diventando ormai il peso decisivo per farci scegliere a quale titolo dedicare il nostro tempo libero. Hyper Scape, non offrendo nulla di nuovo da questo punto di vista, si trova però a dover strappare utenza a produzioni su cui i giocatori hanno già mediamente speso decine e decine di ore, se non proprio moneta sonante, motivo che li spingerà molto probabilmente a non spostarsi. Ubisoft però deve essersi anche fatta due calcoli e conscia di questa situazione ha ben pensato di puntare tutto su Twitch, con un'integrazione totale tra il gioco e la piattaforma di streaming per eccellenza grazie alla quale streamer e giocatori possono interagire in maniera costante. Guardando i vostri streamer preferiti potrete così scegliere quali eventi far partire durante il match, variabili che vanno a modificare in maniera considerevole il gameplay. Alcuni ad esempio abbasseranno la gravità mentre altri forniranno casse di rifornimento e kit medici, tutte opzioni che potrete usare agilmente per aiutare, o ostacolare, chi state guardando giocare.

Rispetto alla beta è stato aggiunto un evento che rende mortali le armi da corpo a corpo, rovinando un po' l'esperienza di gioco e nullificando quasi le abilità nello shooting visto quanto sia facile arrivare a distanza ravvicinata durante i match. In Hyper Scape potete infatti raccogliere hack sparsi casualmente per la mappa con cui teletrasportarsi e rendervi invisibili ad esempio, ma anche curare ad area o ottenere abilità offensive. Questi hack prendono il posto delle consuete skill visto che i personaggi qui non hanno alcuna particolarità e si distinguono unicamente per aspetto estetico, linee di dialogo e skin personalizzabili. Interessante in tutto questo sapere che Crowncast, l'applicazione legata a Twitch per l'appunto, vi ricompenserà anche con punti esperienza validi per il pass, permettendovi di collezionare ben due livelli al giorno senza neanche dover aprire il gioco; un modo furbo, se non altro, per non lasciarvi troppo indietro nel caso in cui il vostro tempo per giocare scarseggi e dare una bella accelerazione agli spettatori contemporaneamente. Personalmente apprezziamo tantissimo questa trovata che va a mitigare le problematiche espresse in apertura di articolo. Ottima anche l'idea di inserire verso la fine del match una corona da catturare e mantenere fino allo scadere del tempo in puro stile King of the Hill, una feature capace di variare il tema classico dei battle royale basato esclusivamente sull'uccisione di tutti gli altri giocatori.