Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 9 disponibili: l’elenco da Epic Games

Oggi 13 agosto 2020 è un giovedì, e naturalmente - come tutti i giovedì di tutti i mesi che si rispettino - sono arrivate le nuove missioni settimanali di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Più precisamente si tratta delle sfide della Settimana 9, le penultime dell'intera stagione: con questo articolo sarete in possesso di tutte le informazioni utili.

Probabilmente ormai avrete già raggiunto il livello 100 del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, ma eventualmente potrete approfittare dei punti esperienza di queste sfide (e sono tanti) per raggiungere anche il livello 160, sbloccando così lo stile speciale del Cavaliere Nero donna. Le sfide sono attualmente disponibili su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile Android e iOS.

La difficoltà delle sfide non è esagerata, e tuttavia alcune (come sempre, del resto) possono comportare non pochi problemi, anche per i giocatori esperti. Va da sé che questo pomeriggio cercheremo di realizzare tutte le guide a tema che possano tornarvi utili.

Ecco qui di seguito un elenco da Epic Games, con tutte le sfide di Fornite Capitolo 2 Stagione 3 Settimana 9. E non dimenticate che nei file di gioco sono stati trovati riferimenti a Thor e Galactus: qualcosa bolle in pentola.

Cerca dei forzieri a Parco Pacifico

Eliminazioni alla Fortiglia

Rifornisci un veicolo al Gattogrill

Rinfocola i falò a Campo Merluzzo

Raccogli metallo all'Idro 16

Elimina gli scagnozzi e i predoni

Elimina gli scagnozzi e i predoni (sfida condivisa)

Cerca le scatole di munizioni a Brughiere Brumose