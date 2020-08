Playdate, anche DOOM fra i giochi in lavorazione per la console portatile indie

Playdate, l'originale console portatile indie, includerà vari giochi attualmente in lavorazione, fra cui il classico DOOM, che fra le altre cose utilizzerà la manovella per attivare la mitragliatrice Gatling.

Nell'aggiornare gli utenti sullo stato dei lavori, gli sviluppatori hanno ribadito che Playdate è quasi pronta e i preorder sono in arrivo, sebbene alla fine del thread venga dato appuntamento a "fra qualche mese" per la data di uscita ufficiale.

Fra i giochi mostrati ci sono diverse idee interessanti, che naturlamente sfruttano le peculiarità della console.

Abbiamo ad esempio un dungeon crawler, un racer basato sul drifting da effettuare con la manovella, un puzzle game in stile Tetris, un action game con i movimenti via accelerometro, ecc.

Non c'è dubbio che Playdate si porrà come una sorta di fucina per sperimentare con il gaming in portabilità, e del resto è proprio questa la vocazione dell'originale handheld quadrato fin dal suo annuncio.

Vediamo dunque il lungo thread con delle brevi clip per ognuno dei giochi in arrivo sulla console indie.

Over 250 people around the world now have actual Playdates in-hand. They're putting our tools and tech to the test, building the world's first third-party Playdate games.

Want a peek?

Rebecca (@veubeke) is working on this gorgeous dungeon crawler. pic.twitter.com/orKYzel051