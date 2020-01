Playdate: la console portatile con manovella è quasi pronta, pre-order in arrivo

Panic ribadisce che il progetto Playdate non sta incontrando ritardi e che la particolare console portatile dovrebbe rispettare il periodo di uscita previsto per il 2020, con i pre-order che verranno aperti presto, sebbene non ci siano ancora date di uscita ufficiali.



In un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori, il team Panic (peraltro publisher di Firewatch e Untitled Goose Game) ha riferito che la produzione di Playdate è entrata nel vivo e non ha incontrato finora particolari problemi, cosa che dovrebbe rappresentare un prosieguo della questione in discesa, visto che ora si tratta solo di incrementare la produzione e prepararsi al lancio.



Tra le novità emerse c'è una cosa riguardante la manovella, che rappresenta poi l'elemento caratterizzante principale di Playdate: gli sviluppatori ne hanno modificato il meccanismo in modo da implementare solo componenti in metallo, cosa che dovrebbe garantire una longevità maggiore al sistema di movimento.



Nel momento in cui Playdate verrà immessa sul mercato, con i pre-order, sarà disponibile solo una quantità limitata di dispositivi, dunque la sua diffusione avverrà per gradi piuttosto lentamente. Questo determina anche un arricchimento progressivo della libreria di Playdate: la console funziona anche da kit di sviluppo, infatti, così che ogni singolo utente può dedicarsi alla creazione di videogiochi per la console semplicemente con il sistema in proprio possesso e il supporto software.