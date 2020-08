Fortnite, Epic Games sfida Apple e Google: nuovo sistema di pagamento su mobile

A partire da oggi 13 agosto 2020 Fortnite Battaglia Reale propone ai giocatori un nuovo sistema di pagamento sulle piattaforme mobile Android e iOS. Si tratta una vera e propria dichiarazione di guerra, perché crea un precedente importante contro la tassazione imposta dai proprietari degli store digitali dei due diversi dispositivi. Stiamo per spiegarvi per bene cosa cambia, nonché l'audacia di questa operazione.

Ricordate la polemica di Tim Sweeney contro il monopolio di Apple e Google su mobile? Le società trattengono il 30% su ogni singola transazione all'interno dei videogiochi. Epic Games ha trovato finalmente il modo di sfidare questa egemonia, introducendo un nuovo sistema di pagamento interno al proprio Battle Royale su Android e iOS.

Il giocatore potrà scegliere di effettuare un acquisto tramite il solito "negozio" legato al Google Play Store o all'App Store di Apple... oppure di pagare direttamente Epic Games, bypassandoli!

E il giocatore naturalmente ci guadagnerà, per l'esattezza un risparmio del 20% sui singoli acquisti. Per esempio, il pacchetto da 1000 V-buck normalmente costa 9,99 dollari: ora i giocatori di Fortnite da mobile possono acquistarlo pagando 7,99 dollari, sfruttando il nuovo canale di pagamento di Epic Games. Apple e Google, però, non vedranno più un solo centesimo dalle transazioni su Fortnite, quindi non dubitiamo che presto la situazione diventerà tesa.

Anche perché Epic Games ha spiegato per filo e per segno ai consumatori che sono proprio Apple e Google ad aver messo i bastoni tra le ruote alla società a capo di Fortnite. "Attualmente, quando si usano i metodi di pagamento di Apple oppure di Google, le società impongono il 30% di tassazione, e questo ci impedisce di applicare il 20% di sconto [che da oggi diventa effettivo su ogni acquisto di V-buck, ovunque]. Se Apple e Google abbasseranno la tassazione nel prossimo futuro, Epic Games farà sì che possiate beneficiare automaticamente dell'abbassamento dei prezzi".