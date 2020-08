Phil Spencer: Nintendo ha il miglior pedigree dell'industria per i giochi first party

Per Phil Spencer Nintendo ha il miglior pedigree dell'industria per quanto riguarda i giochi first party. Non c'è nessuno in grado di superarla e produrre delle esperienze che siano fuse in modo così perfetto con l'hardware su cui girano.

Il capo della divisione Xbox ha tessuto le lodi di Nintendo durante l'Animal Talking Twitch show di Gary Whitta, sostanzialmente un talk show che si tiene dentro Animal Crossing: New Horizons. Quale occasione più adatta per farlo?

"La pura verità su ciò che fa Nintendo è che pensano ai giochi, all'hardware e alle piattaforme come a un unico insieme, costruendoci intorno delle esperienze. Conosco i loro team davvero bene e penso che sia magico il modo in cui sono capaci di creare un'esperienza Nintendo completa sui loro apparecchi e quest'esperienza che sto vivendo ora, nelle mie mani sulla mia Switch è Animal Crossing. Dalla Switch su cui gira, al gioco in sé, al modo in cui si va sulle isole degli altri..."

Per Spencer l'industria dovrebbe proteggere Nintendo perché è maestra in ciò che fa: "Come saprai, nell'industria dell'intrattenimento molte cose non hanno un grande successo, quindi c'è sempre un certo grado d'imprevedibilità, ma in Nintendo sono maestri in ciò che fanno e, come già dissi in passato, penso che abbiamo il pedigree di titoli first party più forte dell'industria e che siano un gioiello che in qualche modo dobbiamo tutti proteggere."