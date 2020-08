Fall Guys, tutte le skin presenti nel gioco in una sola immagine

Fall Guys: Ultimate Knockout è un titolo recentissimo: il suo lancio sul mercato (su PlayStation 4 e PC) risale appena alla scorsa settimana. Ciò significa, naturalmente, che il numero di oggetti di gioco al suo interno è ancora contenuto: man mano ne verranno aggiunti di nuovi ad ogni aggiornamento. Sarebbe lecito chiedersi, comunque, quante skin vi siano attualmente.

E adesso possiamo rispondervi, non solo: possiamo mostrarvi tutte le skin presenti nel gioco approfittando di una sola immagine. Ciò grazie all'intervento di leaker e dataminer di Fall Guys: Ultimate Knockout, che nelle scorse ore hanno avviato i propri canali su Twitter ricchi di immagini, segreti e anteprime sul titolo di Mediatonic.

Apprendiamo così che su Fall Guys: Ultimate Knockout vi sono parecchi costumi ancora in attesa di essere rilasciati, la maggior parte dei quali naturalmente sbloccabile in cambio di kudos (le monete viola guadagnate ad ogni partita, a prescindere dal posizionamento) o di corone (ottenute vincendo il match). Verranno rilasciate a poco a poco nel negozio di gioco.

Infine, al di là delle skin realizzate dai fan a tema Shrek, Undertale e Fortnite o da Konami a tema Metal Gear e Solid Snake, pare che arriveranno anche costumi dedicati ad alcune collaborazioni particolari, come la banana di My Friend Pedro. Possiamo mostrarvi anche queste, naturalmente.

These are all/most unreleased(!) crossover costumes that are currently in the game files! 🔥

These are the crossover games (from left to right):

- Team Fortress 2

- My Friend Pedro

- Portal

Are you gonna purchase any of them? 🤔 If I find more, I'll post them here asap! pic.twitter.com/W2VcXHf3xx