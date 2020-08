Fall Guys: skin a tema Fortnite, Undertale e Shrek nelle immagini dei fan

Da ultimo c'è anche un costume basato sull'elfo natalizio di Fortnite Battaglia Reale, sia in versione base che oscura. Vi piacciono questi costumi? Ne avete notati ancora di migliori? Secondo voi, prima o poi potrebbero davvero arrivare su Fall Guys? Prima di salutarci vi ricordiamo che la recensione del titolo è già disponibile sulle nostre pagine.

Codename B.E.A.N. | Concept

This is my first concept for @FallGuysGame & you already know it has to be a Fortnite Collab one! Let me know what you think of the Elf with the Mint variant.. as a bean! 💜

Likes & Retweets appreciated! #FallGuysGame #Fortnite pic.twitter.com/F4yJ0QbPzJ