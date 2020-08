Funko Pop x PlayStation: Ratchet & Clank, Death Stranding e tutte le novità

Funko Pop e Sony uniscono nuovamente le forze: nelle scorse ore sono stati annunciati dei nuovi modellini dedicati al mondo PlayStation, precisamente a tutta una serie di franchise e titoli notissimi dai fan (e forse riconoscibili anche da chi è più lontano dal mondo dei videogames). Tempo dunque di fare spazio sulle mensole in salotto, perché i Funko Pop in arrivo non sono pochi.

Cominciamo con l'unico pack da due presente nella nuova linea di Funko Pop a tema PlayStation, e cioè con il set dedicato a Ratchet & Clank, che potrete qui di seguito ammirare in tutta la sua bellezza nella prima immagine disponibile. Il set non sembra dedicato ad alcun titolo in particolare del franchise, è generico; Ratchet debutterà invece in esclusiva su PlayStation 5.

Non poteva mancare almeno un Funko Pop dedicato a Death Stranding, e in particolare a Samuel "Sam" Porter Bridges; qui il design potrebbe essere modificato prima del lancio nei negozi. Tenete presente che tutti questi Funko dovrebbero rappresentare un'esclusiva GameStop, e che molto probabilmente debutteranno anche in Italia.

Proseguiamo con il ben noto Joel di The Last of Us 2, una delle recenti esclusive di successo su PlayStation 4.

E infine, un po' più a sorpresa, c'è anche un apprezzabile Funko Pop dedicato a Twisted Metal. Acquisterete uno o più modellini, tra quelli che vi abbiamo mostrato? Fatecelo sapere!