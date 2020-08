Xbox Series X: il nuovo controller in un primo confronto con il vecchio

Brad Sams di Thurrott ha pubblicato il primo confronto tra il controller di Xbox One e il nuovo controller di Xbox Series X apparso online nelle scorse ore, basandosi su alcune foto pubblicate sui social network. L'idea che ci può fare guardandole è quella di una continuità totale nella filosofia di design, con solo qualche ritocco qua e là, comunque significativo.

Intanto le dimensioni del nuovo controller Xbox sono leggermente più piccole di quelle del vecchio, come del resto era stato svelato da Phil Spencer stesso. Nella parte alta è inoltre possibile notare un design più piatto e minimalista, con i pulsanti dorsali che emergono meno dal corpo dell'oggetto.

Le novità più rilevanti riguardano il nuovo D-Pad, che ora ha come modello quello eccellente dell'Elite Controller, e le impugnature leggermente ridotte. Difficile dire se sia comodo o meno basandosi su delle foto, ma visto l'ottimo lavoro svolto dai designer di Microsoft dal controller di Xbox 360 in poi, è giusto riporre una certa fiducia anche in questo. Comunque sia, nel caso non vi piaccia, potrete sempre continuare a usare i vostri controller di Xbox One, che non è poco, se ci pensate bene.