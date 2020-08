Call of Duty: Warzone, maschera antigas d’oro: come ottenerla e dove trovarla

La Stagione 5 di Call of Duty: Warzone è già iniziata: da alcuni giorni, ormai, i giocatori del Battle Royale di Activision esplorano la mappa di gioco alla ricerca di tutti i segreti nascosti in ogni dove. Treni carichi di loot e perfetti per combattere, lo Stadio che finalmente si è aperto: a tutto questo aggiungiamo la presenza di una maschera antigas d'oro. Ne saprete di più, dopo la nostra breve guida.

Avete capito bene, all'interno di Call of Duty: Warzone si nasconde una maschera antigas d'oro, il cui utilizzo e i cui vantaggi sono abbastanza evidenti. A cosa serve esattamente? Si tratta di una versione potenziata del modello standard. Una normale maschera antigas protegge dalla nebbia venefica per circa 10 secondi, quella d'oro può farlo per 40 secondi di seguito, fino ad un intero minuto secondo le ultime indiscrezioni. Esatto, indiscrezioni: non è affatto facile ottenere questo strumento.

Call of Duty: Warzone nasconde una ed una sola maschera antigas d'oro. Se vi state chiedendo dove trovarla, la risposta è probabilmente quella che vi stavate aspettando: dentro lo Stadio (Stadium). Ma non è in bella vista, né semplice da raggiungere, dato che è protetta da ben tre porte blindate: avrete bisogno di tessere e password di accesso per raggiungerla.

Per ottenerla dunque non potrete che seguire una di queste procedure. La prima e più lineare prevedere l'apertura di tutte le porte blindate dello Stadium, una dopo l'altra, sfruttando le tessere magnetiche disponibili (i cui codici sono P216 per il parcheggio, EL21 per il secondo piano e infine CL19 al primo piano). In alternativa, potrete anche dare la caccia ad un giocatore già in possesso della maschera antigas d'oro, che una volta eliminato cadrà a terra pronta per essere raccolta.

Sapevate che Call of Duty: Warzone sarà legato ai prossimi capitoli della serie principale, a partire già da Call of Duty 2020?