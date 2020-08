Call of Duty 2020: l'ARG punta a un sito teaser con la possibile data di presentazione

L'ARG (Alternate reality game) di Call of Duty 2020 ha condotto i giocatori su di un sito teaser in cui viene riportata quella che probabilmente sarà la data di presentazione dell'attesissimo nuovo COD: 14 agosto 2020 alle ore 12:00. In realtà non c'è niente di sicuro, nel senso che l'ARG potrebbe anche continuare, ma è più probabile che Activision mostri finalmente il gioco, visto che prima o poi dovrà pur lanciarlo.

La settimana scorsa il publisher ha spedito una cassa misteriosa a varie testate e influencer. In molti sono riusciti a decifrarne il significato, raggiungendo il sito https://pawntakespawn.com/, che contiene solo un'immagine con un televisore spento, un telefono e un apparecchio elettronico su cui lampeggiano due scritte: "12:00" (la più frequente) e "8-14" (appare più raramente). Purtroppo non viene indicato il fuso orario, quindi non possiamo dirvi con precisione a l'ora italiana corrispondente.

Del Call of Duty 2020 si sa in verità già molto. Molte indiscrezioni, provenienti da fonti affidabili e a conoscenza dei fatti del franchise, parlano di un nuovo Black Ops di Treyarch. Dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Black Ops - Cold War, come confermato anche dall'apparizione del logo su alcune scatole di Doritos.