WhatsApp: la sincronizzazione tra Android e iOS renderà l'app multipiattaforma

Nel prossimo futuro la sincronizzazione tra Android e iOS debutterà ufficialmente all'interno di WhatsApp; ciò, ovviamente, potenzierà la funzionalità multi-dispositivo dell'app, attesa ormai da anni da tutti gli utenti.

Sarà anche la sincronizzazione tra Android e iOS a rendere l'app multipiattaforma, infatti: gli utenti di WhatsApp finalmente potranno trasferire le proprie conversazioni (tutte, nessuna esclusa) da un dispositivo Android ad uno iOS, oppure viceversa. Ciò sarà utile soprattutto per chi è in possesso di più device o smartphone, ma di un unico numero di telefono legato a WhatsApp per utilizzare le chat ed effettuare chiamate.

Di recente si è scoperto che WhatsApp è al lavoro su nuove funzionalità, come quella che permetterà di utilizzare lo stesso numero su più dispositivi; si aggiunge ora anche la sincronizzazione multi-dispositivo. Chiaro dunque che Mark Zuckerberg stia cercando di far evolvere la propria piattaforma di messaggistica istantanea: continueremo a tenervi aggiornati.

Siete contenti di queste novità in arrivo su WhatsApp presumibilmente già nei prossimi mesi? Oppure da tempo l'avete abbandonata per passare a Telegram?