WhatsApp: presto potrete utilizzare lo stesso numero su quattro dispositivi

WhatsApp permetterà presto ai suoi utenti di usare la stessa app su quattro dispositivi: sarà insomma possibile sfruttare lo stesso numero di telefono su più device, senza restare necessariamente vincolati al principale. Può sembrarvi un cambiamento di poco conto, e invece è una rivoluzione.

Difatti, ad oggi, non è mai stato possibile utilizzare WhatsApp su più dispositivi: l'app di messaggistica istantanea resta legata al vostro smartphone principale, e poi eventualmente potete chattare da PC, su desktop, ma solo tramite sincronizzazione. Ora WABetaInfo ha scoperto che gli sviluppatori hanno introdotto una funzione segreta nell'ultima beta per Android, quella di cui vi abbiamo parlato appunto. Chissà che non sia per tenersi al passo con Telegram...

Nell'ultima beta, WhatsApp ha introdotto un nuovo menù delle impostazioni con una voce chiamata Dispositivi Collegati (Linked Devices), che permetterà di gestire quelli collegati al proprio numero di telefono registrato su WhatsApp. Il numero massimo di dispositivi supportati sarà pari a quattro.

Attualmente questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, dunque non aspettatevi un rilascio immediato. Dapprima diventerà disponibile nella beta per Android, poi per un ristretto numero di utenti, infine per tutti; ammesso che non venga cancellata lungo il percorso (si spera di no). Torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di maggiori dettagli.