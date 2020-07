Amazon Alexa, l'app si rifà il look su Android, per un'esperienza personalizzata

L'app di Amazon Alexa cambia, e tenta di offrire un'esperienza personalizzata ai propri utenti. I cambiamenti erano stati annunciati già da tempo, ma soltanto in queste ore l'update è diventato ufficialmente disponibile, con tutti i benefici del caso che vi illustriamo in questo rapido articolo.

Tanto per cominciare l'interfaccia utente è stata rinnovata: l'app di Amazon Alexa si è insomma rifatta il look. Tutti i comandi più importanti sono ora disponibili nella schermata principale, mentre le skill di terze parti sono state saggiamente spostate in altri posti. Non solo: la schermata home di Alexa ora suggerisce all'utente una serie di comandi e interazioni sulla base del suo normale utilizzo dei dispositivi collegati alla propria smart home.

Il bottone principale di Alexa è stato spostato dalla parte inferiore a quella superiore: Amazon ha dichiarato che in questo modo sarà molto più facile trovarlo; in alternativa si può pronunciare "Alexa" per attivare i comandi hand free di cui vi abbiamo già parlato tempo fa (anche loro ufficialmente disponibili).

Naturalmente ci sono tante altre funzionalità che attendono solo di essere provate. Dunque perché non mettete in download l'ultima versione dell'app di Amazon Alexa dal Google Play Store?