Microsoft Remote Desktop si aggiorna, portando Windows 10 ancora più completo su Android

Microsoft ha pubblicato un aggiornamento per l'app Android chiamata Remote Desktop, che consente di utilizzare Windows 10 su smartphone e tablet Android attraverso il Virtual Desktop del sistema operativo, ora ancora più completo rispetto a prima.

Si tratta di un'app che è stata in beta nei mesi scorsi ed è ora disponibile in versione più completa e che consente di accedere ad applicazioni e desktop Windows 10 direttamente da un dispositivo Android o da un Chromebook che supporta il Google Play Store.

L'aggiornamento 10.0.7 porta il client a una versione più avanzata, con molte caratteristiche in più rispetto a quella precedente, aggiungendo il supporto pieno per Windows Virtual Desktop. Questo sistema in pratica consente di virtualizzare una macchina Windows 7 o Windows 10 su un dispositivo Android ed è una tecnologia che è stata spinta molto in questi mesi, anche perché può risultare particolarmente utile con il rischio lockdown, il distanziamento sociale e la necessità di lavorare a distanza in remoto.

Per incrementarne le caratteristiche, Remote Desktop ora supporta anche l'integrazione con il Microsoft Authenticator, consentendo in questo modo l'accesso con login standard ai servizi che sono bloccati da password.

L'aggiornamento 10.0.7 di Remote Desktop è stato anche riscritto per utilizzare il core engine RDP utilizzato dai client per iOS e MacOS, superando in questo modo il trasferimento di connessioni e impostazioni da Remote Desktop 8 e nuovi strumenti Connection, oltre a un'interfaccia riprogettato e una Connection Bar utilizzabile in sessione.

La nuova versione di Remote Desktop è peraltro utilizzabile anche su Android TV per la prima volta, cosa che lo porta direttamente sui televisori o in hardware come Nvidia Shield TV e Xiaomi Mi Box S. Potete trovare l'app in questione gratis su Google Play.