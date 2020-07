Halo Infinite: Campagna con multiplayer split screen a 2 giocatori, 4 giocatori online

Halo Infinite supporta il multiplayer cooperativo anche per quanto riguarda la Campagna, mantenendo la tradizione della serie, anche con l'utilizzo dello split screen, ovvero la storica modalità a schermo condiviso.

Jerry Hook, il capo del settore design presso 343 Industries, ha confermato la presenza dello split screen nella Campagna di Halo Infinite, con la possibilità di giocare in due o in quattro, in quest'ultimo caso con la connessione online.

In pratica, come da tradizione, la Campagna di Halo Infinite può essere giocata in multiplayer cooperativo da due giocatori anche offline con schermo condiviso in split screen, mentre si arriva a 4 giocatori nella medesima Campagna in modalità cooperativa ma in questo caso con connessione online, ovvero con due giocatori su ogni console.

Questo rappresenta una buona conferma per gli appassionati della serie, che sono sempre rimasti legati alla possibilità di affrontare la Campagna in multiplayer cooperativo con schermo condiviso. Resta da capire se Halo Infinite mantenga le performance di 4K a 60 frame al secondo anche con l'uso dello split screen attivo, attendiamo magari una prova diretta per poter avere conferma su questo aspetto.

Tutto questo ovviamente per quanto riguarda solo la Campagna, mentre il comparto multiplayer vero e proprio dev'essere ancora svelato nel dettaglio per quanto riguarda il nuovo capitolo.

Nel frattempo sono emersi dettagli molto interessanti anche sull'ambientazione di Halo Infinite, che si svolgerà su Zeta Halo, caratteristica importante per il lore della serie, mentre 343 Industries ha affermato che il gioco è come il primo capitolo ma senza limiti e con esplorazione libera.