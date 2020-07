Telegram, video del profilo disponibili con il nuovo aggiornamento: tutte le novità

Telegram continua a potenziarsi e viene premiata dall'utenza: la società russa ha confermato proprio in queste ore che l'app è tra le 10 più scaricate e utilizzate al mondo. Quasi come fosse per festeggiare, è ora disponibile un nuovo aggiornamento che introduce davvero tanti nuovi contenuti e funzionalità: vediamo tutte le novità in questo pratico articolo. Magari vi torneranno utili sul canale ufficiale Telegram di Multiplayer.it.

Si comincia con i video del profilo: adesso è possibile caricare un filmato sul profilo Telegram e scegliere un fotogramma che venga poi utilizzato come immagine statica all'interno delle chat. Non solo: si potranno anche migliorare o personalizzare i video, grazie all'editor integrato. A questa nuova feature si collega almeno in parte Morbidezza pelle, un editor per i contenuti multimediali che aiuta ad eliminare e a nascondere le imperfezioni del volto.

Ancora novità per Telegram. Miglioramento Persone vicine è una nuova funzionalità che permette di calcolare la distanza fisica dagli altri utenti con i quali si sta conversando; Mini miniature, invece, permette di visualizzare una piccola anteprima dei contenuti dei media ricevuti (appaiono anche nelle notifiche). Migliorano anche le opzioni legate alla privacy e alla sicurezza: si potranno archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat avviate da non-contatti.

Telegram introduce anche le statistiche dei gruppi: grafici dettagliati consentiranno ai proprietari di grandi gruppi (più di 500 membri) di visualizzare statistiche di attività e crescita, nonché di consultare una lista con i membri più attivi. E, per chi utilizza abitualmente la piattaforma per condividere file, adesso è possibile inviare materiale fino a 2GB (il limite precedente, fissato nel 2014, era di 1,5 GIGA).

