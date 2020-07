Multiplayer.it: il canale ufficiale Telegram nasce dalle ceneri di quello de Il Cortocircuito

Dalle ceneri del canale de Il Cortocircuito nasce il canale ufficiale di Telegram di Multiplayer.it. Un luogo nel quale è possibile trovare tanti altri appassionati come voi, oltre che dialogare in tutta libertà con i membri della redazione.

Per entrare a far parte di questo gruppo basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link. Verrete catapultati tra un folto gruppo di appassionati videogiocatori come voi che amano scherzare, ridere, ma soprattutto chiacchierare di videogiochi, tecnologia, cinema, serie TV e tanti altri argomenti.

Tra i membri del gruppo ci sono anche i membri della redazione di Multiplayer.it che interagiscono con voi, scambiando pareri e chiacchierando del più o del meno. Il gruppo è già folto perché nasce da quello nato per Il Cortocircuito, il nostro varietà del venerdì di costume, attualità e ogni tanto persino videogiochi!

Questo vuol dire che sarà il canale da utilizzare anche per inviare i messaggi vocali che ascolteremo stasera durante la maratona Xbox Series X Games Showcase e poi tutti i venerdì in compagnia di Pierpaolo, Francesco e Alessio.

Quindi, cosa aspettate? Venite a farci compagnia sul canale Telegram ufficiale di Multiplayer.it!