Crysis Remastered per Nintendo Switch: il trailer di lancio ci mostra il gioco

In testa alla notizia trovate il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di Crysis Remastered, la nuova edizione del classico di Crytek, passato alla storia come il più longevo benchmark per PC. Ce la farà a girare su Nintendo Switch?

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Preparati: La velocità, la potenza, l'armatura e la modalità occultamento della tua Nanotuta rendono possibili soluzioni creative per ogni tipo di combattimento.

Adatta: In un ambiente in continuo cambiamento, adatta le tue tattiche per prevalere su campi di battaglia che spaziano dalla giungla di ghiaccio alle terre aliene.

Personalizza: Un vasto arsenale di armi componibili offre un controllo senza precedenti sullo stile di gioco, con opzioni che spaziano dallo sperimentale all'alieno.

Conquista: L'IA realistica richiede uno stile di gioco strategico e flessibile, poiché le nuove sfide, inclusa una in un campo di battaglia a gravità zero, impongono ai giocatori di prendere l'iniziativa e passare all'attacco.

Esplora: Scegli il tuo percorso nel mondo aperto di Crysis, distruggi gli ostacoli, manovra i veicoli e utilizza l'ambiente circostante contro i tuoi nemici.

Ciò che può iniziare come semplice missione di salvataggio diventa terreno di una nuova guerra, mentre gli invasori alieni sciàmano in un arcipelago della Corea del Nord. Armati di una potente Nanotuta, i giocatori possono diventare invisibili per pedinare le pattuglie nemiche, oppure aumentare la propria potenza per devastare i veicoli. La velocità, la potenza, l'armatura e la modalità occultamento della Nanotuta offrono soluzioni creative a ogni tipo di combattimento, mentre il vasto arsenale di armi componibili consente un controllo senza precedenti sullo stile di gioco. Nell'ambiente in continuo cambiamento, adatta le tattiche e il tuo equipaggiamento per annientare i nemici in un immenso mondo sandbox.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Crysis Remastered uscirà anche su PC, PS4 e Xbox One. Purtroppo queste versioni non hanno ancora una data d'uscita.