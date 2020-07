Xbox Series X in uscita a novembre, avrà la line-up di lancio migliore di sempre

L'uscita di Xbox Series X avverrà nel corso del mese di novembre 2020, stando a quanto rivelato dalla CFO di Microsoft, Amy Hood. Inoltre la console vanterà la migliore line-up di lancio di sempre, secondo il CEO Satya Nadella.

A poche ore dall'atteso evento dedicato a Xbox Series X, che secondo Geoff Keighley sarà davvero convincente, le dichiarazioni dei dirigenti della casa di Redmond aumentano ulteriormente l'hype e lasciano ben sperare rispetto a ciò che vedremo.

"Sul fronte dei contenuti, offriremo giochi first e third party per attrarre nuovi utenti e matenere quelli esistenti", ha detto Nadella durante un incontro con gli investitori. "Xbox Series X verrà lanciata questo autunno con la più ampia line-up mai vista su qualsiasi console."

È probabile che il CEO di Microsoft si riferisse anche alla retrocompatibilità e dunque al fatto che fin da subito la nuova piattaforma consentirà di utilizzare la stragrande maggioranza de titoli già disponibili, ma non poniamo limiti alla provvidenza.

"Pensiamo che in futuro l'approccio che abbiamo scelto per Xbox sarà efficace per cercare di raggiungere gli oltre due miliardi di giocatori che ci sono nel mondo", ha aggiunto Nadella. "Tuttavia stiamo ancora muovendo i primi passi in quella direzione."

A quel punto il CEO ha riassunto l'attuale strategia che va oltre le console e i PC per arrivare anche su mobile grazie a xCloud, poggiando su di un'infrastruttura consolidata che include uno store di successo e i servizi online di Xbox LIVE.