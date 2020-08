Call of Duty: Warzone supporterà i prossimi capitoli della serie, dice Infinity Ward

Call of Duty: Warzone è un successo, questo era chiaro; talmente un successo da stupire azionisti e investitori di Activision. Pertanto la società non può mica dimenticarsi di lui a stretto giro; Call of Duty: Warzone, anzi, supporterà i prossimi capitoli della serie.

Avete capito bene, Call of Duty: Warzone continuerà a vivere, e di volta in volta si accompagnerà ai capitoli della serie principale di Call of Duty, rimanendo ad essi legato. Il tutto, ovviamente, comincerà già con Call of Duty 2020. Questa è una notizia molto importante, perché in effetti c'era chi credeva nell'abbandono di Call of Duty: Warzone con la conclusione della Stagione 5, che comincerà domani mercoledì 5 agosto 2020.

E invece la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone non sarà l'ultima, la conferma arriva dagli sviluppatori di Infinity Ward. Geoff Smith ha dichiarato, nel corso di una breve intervista ai microfoni di GamesRadar, che Activision permetterà a Call of Duty: Warzone di evolversi, integrandosi di volta in volta con i nuovi capitoli di Call of Duty. "Sebbene Call of Duty: Warzone sia molto legato a Modern Warfare, è stato pensato sin dall'inizio come gioco a sé stante. Via via con i nuovi aggiornamenti continuerà ad evolversi, e a legarsi agli altri giochi dell'universo di Call of Duty".

Dunque è lecito attendersi, a questo punto, una futura collaborazione in vista dell'annuncio o del lancio di Call of Duty 2020: vi terremo aggiornati. Cosa pensate di questa gradita conferma? Ormai è chiaro: la storia di Call of Duty: Warzone è solo agli inizi.