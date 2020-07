Call of Duty: Warzone stupisce gli investitori, azioni di Activision alle stelle

Call of Duty: Warzone è un successo, e questo è sotto gli occhi di tutti. Si tratta probabilmente del secondo Battle Royale più giocato dopo Fortnite Battaglia Reale. L'accoglienza positiva ha stupito davvero tutti, inclusi numerosi azionisti e analisti di casa Activision.

Stando agli ultimi dati disponibili riportati da Forbes, sembra in effetti che gran parte degli introiti di Activision negli ultimi mesi siano dovuti proprio a Call of Duty: Warzone. I report appartengono però a LightShed Partners: "gli investitori continuano a sottostimare il significato e la portata delle novità del franchise di Call of Duty. Noi crediamo che la compagnia possa superare tutte le aspettative relative ai guadagni, nella seconda metà del 2020". Tuttavia i risultati di Warzone iniziano seriamente a stupire gli investitori.

Non è tutto, infatti: negli ultimi mesi le azioni di Activision sono salite alle stelle; si apprestano a raggiungere il picco toccato a fine 2018, ormai due anni fa. Attualmente le azioni valgono circa 82 dollari cadauna, ma maggiori dettagli circa i guadagni fiscali arriveranno attorno al 4 agosto 2020. Questo nonostante gli evidenti difetti di Call of Duty: Warzone, come la presenza di cheater e hacker.

Inizialmente azionisti e investitori erano molto scettici circa il lancio di Call of Duty: Warzone: temevano che avrebbe paralizzato il franchise di riferimento, intaccando soprattutto le vendite del capitolo annuale ufficiale, cioè Modern Warfare. Invece quest'ultimo ha venduto copie in linea con le aspettative, e semplicemente si è accompagnato gradualmente al nuovo arrivato free-to-play.

Quale sia il futuro del franchise, attualmente è impossibile dirlo. Ma il nuovo Call of Duty 2020 è attualmente completamente immerso nel mistero... e perciò già molto desiderato dai fan.