Death of Rose ci porta dentro una scuola superiore abbandonata, almeno dai vivi

Feardemic ha presentato Death of Rose, un nuovo gioco horror sviluppato da Artur Łączkowski, autore reso famoso per aver copiato in modo quasi perfetto la demo P.T. di Silent Hills, il gioco di Hideo Kojima cancellato da Konami a inizio generazione.

Death or Rose è un gioco horror ambientato in una scuola superiore in rovina. Protagonisti sono Beth e Scott, due appassionati che cercano segni dell'esistenza del paranormale in edifici abbandonati e infestati. In realtà è solo il primo capitolo di quella che mira a diventare una nuova serie dedicata agli appassionati del genere.

Nel gioco guideremo direttamente Scott, mentre Beth ci darà indicazioni via radio. Esplorando le aule buie dovremo scoprire se sono vere alcune voci che vogliono un culto sfruttare la vecchia scuola per i suoi rituali.

Tra le caratteristiche principali del gioco: un'esperienza narrativa che mira a superare i tropi del genere grazie; puzzle molto complessi da risolvere; dialoghi interattivi che aiuteranno a svelare le storie dei personaggi; una colonna sonora atmosferica e nostalgica.

Vediamo il trailer di presentazione e qualche immagine di Death of Rose: