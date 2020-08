KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click-OC) V2, la recensione

Torniamo a parlare dell'arrivo di GALAX in Europa con la recensione della KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click-OC) V2, una versione meno spinta della scheda che abbiamo messo alla prova qualche settimana fa. Link. Ma le frequenze più contenute si traducono in consumi inferiori, un prezzo inferiore, uno spessore ridotto e un solo connettore ausiliario da 8-pin come per la versione con le ventole nere e come la GeForce RTX 2060 Super reference.

Estetica, connettività e illuminazione

A differenza della versione EX, la KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click-OC) si affida a una colorazione grigia e nera, con rilievi geometrici da veicolo militare futuristico a caratterizzare l'armatura in plastica. Ma non è l'unica differenza tra le due schede. Questo modello infatti risulta più sottile, anche se la copertura è comunque sollevata dal PCB in modo da lasciare che il radiatore possa disperdere l'aria in ogni direzione. Non cambiano invece le due ventole trasparenti da 90 millimetri, anche se in questo caso l'illuminazione è bianca e non RGB, e non cambia la ricerca di una rumorosità contenuta, altra caratteristica di cui tenere conto nella valutazione di una scheda che dovrebbe godere di un prezzo contenuto.

La prima versione, equipaggiata con ventole nere, è in commercio a meno di 400 euro e benché sia possibile un rincaro per l'aggiunta della retroilluminazione bianca, parliamo di modello pressoché identico per frequenze, armatura, backplate sottile ma elegante e connettività che include una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso DVI, utile per sfruttare monitor datati ma ancora funzionali.

Sotto il guscio troviamo invece 8GB di memoria a 14Gbps e una GPU TU106-410-A1 da 2176 CUDA core, superiore a quella della RTX 2060 liscia e più vicina a quella della RTX 2070 grazie al passaggio da 1920 a 2176 CUDA core. Aumentano inoltre anche gli RT core, ovvero quelli dedicati all'accelerazione del ray tracing, che passano da 30 a 34, mentre i tensor core, motore hardware del DLSS, passano da 240 a 272. Aumentano tra l'altro anche le ROP che passano da 48 a 64, gli stessi della GeForce RTX 2070 che si ritrova tallonata molto da vicino da questa GPU intergenerazionale che inevitabilmente consuma anche qualcosa in più della RTX 2060, arrivando a 175W. Ma l'aumento nei consumi corrisponde un aumento delle frequenze che in questo modello fanno anche un piccolo passo in più, con il one-click-OC, attivabile rapidamente grazie al software Xtreme Tuner Plus, arrivando a 1485MHz di base e 1680MHz in boost, contro i 1470MHz e i 1650MHz contro i 1470 della reference. Ma questi valori, lo sappiamo, vengono superati puntualmente grazie al software che spinge le schede NVIDIA al massimo delle capacità hardware, senza sforare consumi e temperature. Ed è una dinamica che nel caso della KFA 2 GeForce RTX 2060 SUPER 1-Click-OC ci mette di fronte a una scheda in grado di lavorare a circa 1800MHz senza overclock e senza che il raffreddamento risulti rumoroso. D'altronde si tratta di uno dei punti di forza di questa serie che include anche la modalità zero decibel, tenendo del tutto ferme le ventole al di sotto di una determinata temperatura.