Brawlhalla, la recensione

In realtà l'acquisizione dello studio da parte della casa francese ha fatto un gran bene al progetto, che anziché perdere spontaneità o puntare in maniera più convinta sulle microtransazioni ha visto l'organizzazione di una serie di collaborazioni più o meno importanti e dato vita a una scena eSport vivace e appassionata.

Il titolo è infatti stato pubblicato originariamente nel 2017 su PC e PS4, per poi approdare su Xbox One e Nintendo Switch mantenendo sempre la sua impostazione free-to-play originale, sebbene dietro le quinte qualcosa sia decisamente cambiato quando il team di sviluppo è stato acquistato da Ubisoft.

È curioso pensare al fatto che la nostra recensione di Brawlhalla arriva solo adesso che il gioco ha fatto il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android , in pratica le ultime piattaforme che mancavano all'ormai celebre brawler creato da Blue Mammoth Games, che può contare su qualcosa come 40 milioni di giocatori in giro per il mondo.

Gameplay

Se conoscete la serie di Super Smash Bros., vi servirà davvero poco per prendere confidenza con il gameplay di Brawlhalla. Parliamo infatti di un prodotto ispirato in modo palese al franchise Nintendo, che si basa in pratica sulla stessa identica formula, miscelando azione in stile picchiaduro e piattaforme per dar vita a combattimenti frenetici e spettacolari, in cui si segnano punti quando si riesce a spedire l'avversario fuori dallo schermo.

Un'importante differenza è rappresentata dalle armi e da un approccio molto particolare alle hitbox. Le prime vengono proiettate a cadenza regolare all'interno dello scenario, è possibile raccoglierle ed eseguire combinazioni di attacco differenti a seconda del pulsante e della direzione, nonché di altri aspetti legati ai controlli. Le seconde, invece, non avvolgono le appendici dei personaggi nella loro interezza, bensì unicamente dei punti precisi, che vanno appresi e memorizzati per evitare di colpire a vuoto.

Proprio grazie a queste peculiarità, Brawlhalla si rivela fin dalle prime battute un gioco sorprendentemente tecnico, in grado di coinvolgerci in combattimenti il cui esito resta in bilico dall'inizio alla fine, visto l'approccio all'energia vitale e al ring out: i colpi messi a segno spingono l'avversario sempre più lontano, finché non gli è più possibile riguadagnare con doppio salto e uppercut la prima piattaforma disponibile.

Anche i numerosi scenari diventano così parte del gameplay: alcuni sono statici, altri cambiano connotazione in maniera dinamica nel corso del match, togliendoci letteralmente il terreno da sotto i piedi mentre proviamo a combinare l'esigenza di infliggere danni ai nostri nemici e di non precipitare nel vuoto: un'eventualità che nelle partite iniziali appare tutt'altro che remota.