Cyberpunk 2077, l'anteprima con tutte le novità dal secondo Night City Wire

Il Night City Wire di agosto, andato in scena ieri sera, ha dimostrato ulteriormente come Cyberpunk 2077 sia destinato a stabilire nuovi standard per quanto riguarda gli action RPG videoludici, con approfondimenti su diversi aspetti del gioco che risultano particolarmente convincenti e in grado di garantire una buona base ruolistica alla mega-produzione in sviluppo presso CD Projekt RED. L'evento di presentazione si è concentrato su tre aspetti principali, che possono essere ben riassunti nei tre video che sono poi stati distribuiti separatamente nelle ore successive alla presentazione: la presenza dei lifepath, ovvero dei diversi background che si possono scegliere all'avvio del gioco per il nostro protagonista, le armi presenti all'interno del gioco e un approfondimento speciale sulla colonna sonora e su come i Refused siano stati trasformati nei Samurai, il gruppo punk hardcore nel mondo del gioco. Quest'ultimo è ovviamente un aspetto secondario dal punto di vista del gioco stesso, ma il calibro di Cyberpunk 2077 si può misurare anche dal fatto di aver cercato una collaborazione con un gruppo non banale e valido come i Refused e, invece di prenderne semplicemente qualche canzone, averli fatti calare all'interno del mondo di gioco trasformandoli in una band fittizia che fa parte integrante del lore.

Al di là delle informazioni più specifiche sul gameplay e i sistemi di gioco, bisogna dire prima di tutto che Cyberpunk 2077 è apparso ancora più ricco e rifinito, in termini grafici, nei nuovi spaccati di gameplay diffusi da CD Projekt RED, cosa che testimonia il lavoro di continua evoluzione che il team sta effettuando sul gioco ma che continua a gettare dubbi sulle possibili performance sulle console attuali, considerando che quanto abbiamo visto sembra davvero impressionante per gli standard della generazione in scadenza. A parte questo, comunque, il mondo del gioco è sembrato ancora più ricco e vivace, mentre alcuni aspetti si sono dimostrati meglio costruiti e più convincenti, come gli scontri a fuoco e anche i combattimenti corpo a corpo, che continuano a risultare un elemento piuttosto dubbio del sistema di combattimento ma su cui evidentemente il team sta continuando a lavorare per migliorarlo ulteriormente. Considerando che mancano ancora più di tre mesi al fatidico 19 novembre 2020, che rappresenta la data di uscita di Cyberpunk 2077, possiamo immaginare che ci sia ulteriore margine di miglioramento su uno standard che sembra già altissimo.