Cyberpunk 2077, video diario sulla colonna sonora con Refused e Samurai

Cyberpunk 2077 avrà una colonna sonora di altissimo livello grazie alla collaborazione con la band svedese Refused, che per l'occasione si è trasformata nei Samurai, ovvero il gruppo presente all'interno del mondo di gioco e di cui fa parte Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves.

"Diventare Samurai" è il titolo di questo nuovo video diario che ci porta dietro le quinte della produzione della colonna sonora, per mostrare come la punk band hardcore svedese dei Refused porta musicalmente in vita i Samurai, le cromate leggende rock del gioco.

Nel video vediamo interviste con i membri della band e approfondimenti sul processo creativo dietro la creazione del gruppo Samurai e i loro collegamenti con i reali Refused, a partire ovviamente dall'inconfondibile voce di Dennis Lyxzén, cantante della band svedese e vero e proprio mito dell'hardcore punk internazionale.

A quanto pare, alcuni membri di CD Projekt RED sono fan dei Refused e hanno pensato subito alla voce di Lyxzén quando si è trattato di creare un cantante all'interno del mondo di Cyberpunk 2077. Come sanno bene coloro che conoscono la band originale, c'è anche un collegamento concettuale in tutto questo: i testi e le musiche dei Refused sono sempre state fortemente portate alla critica sociale anti-estabilishment, una cosa che li accomuna fortemente ai Samurai del gioco.

Come riferito dallo stesso Lyxzén, è un po' come se i Samurai fossero i Refused del futuro e in un certo senso è proprio così, visto che musica e testi provengono proprio da loro, anche se in Cyberpunk 2077 sono interpretati ovviamente dai personaggi del gioco e da Johnny Silverhand.

Dal Night City Wire di oggi è emerso anche un video sui Life Paths in Cyberpunk 2077 e uno sulle armi presenti nel gioco e sulle loro caratteristiche.