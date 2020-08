Cyberpunk 2077, i Life Paths in video: tre diversi inizi e percorsi narrativi

Cyberpunk 2077 è tornato a mostrarsi più nel dettaglio con il Night City Wire di oggi appena andato in onda, spiegando in particolare qualcosa sui Life Paths e mostrando queste tre diverse premesse narrative in video.

Si tratta di scegliere il background del proprio personaggio fra tre diverse possibilità: Street Kid, Nomad e Corporate. Scegliendo Street Kid, ci si trova con un personaggio già ben inserito nella realtà urbana di Night City, come appunto un ragazzo di strada che può contare su una rete di conoscenze nell'underground cittadino ma anche ovviamente situazioni difficoltose con inimicizie e pericoli dietro ogni angolo. Verosimilmente, i vantaggi di questa posizione si ritroveranno negli agganci sociali del protagonista V, mentre dal punto di vista narrativo ci si troverà subito inseriti nell'ambientazione urbana vissuta dal dentro e al livello sociale piuttosto basso.

Il Nomad proviene invece dalla popolazione che vive al di fuori di Night City, nelle ampie Badlands che si trovano all'esterno della città. Scegliendo una versione Nomad di V la nostra storia partirà nel deserto circostante la città, con elementi narrativi che riguardano la popolazione reietta fuori dal tessuto urbano e una storia che tocca argomenti per certi versi più romantici e avventurosi, almeno come premesse.

Il "Corpo" è invece l'uomo delle corporazioni: in questo caso V è inserito tra gli ingranaggi schiaccianti di una delle mega-corporazioni che dominano Night City e la storia parte da una serie di intrighi politici, economici e sociali legati con l'alta società della città, tra business e azione violenta.

In ogni caso, qualsiasi sia la scelta effettuata dal giocatore, permane l'ampia libertà di scelta su come far evolvere la storia: i Life Paths rappresentano delle premesse narrativi, l'avvio di tre diversi percorsi che però poi si possono intersecare o far evolvere in maniera anche diverse rispetto al background.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Stadia e poi su PS5 e Xbox Series X e secondo gli sviluppatori deve competere solo con The Witcher 3: Wild Hunt.