Cyberpunk 2077, trailer sulle armi e le loro diverse caratteristiche

Il video in questione è uno spaccato di gameplay montato in modo tale da evidenziare le diverse caratteristiche delle armi, che si suddividono in diverse categorie e possono essere a loro volta modificate con ampliamenti e statistiche aggiuntive date dalle capacità del personaggio.

Nel video possiamo vedere come le Power Weapon siano fucili e bocche da fuoco di ampie dimensioni e potenza, le Smart siano in grado di colpire gli avversari con proiettili a inseguimento, tra le Melee ci sono katane e altri tipi di armi che innescano il combattimento corpo a corpo.

Tra gli elementi più interessanti ci sono i Cyberware, ovvero le modifiche applicate direttamente al corpo del personaggio, come lame retrattili o altre variazioni fisiche in grado di colpire i nemici o difendere l'utilizzatore utilizzando direttamente elementi attaccati al corpo cibernetico.

In pieno stile RPG, le scelte effettuate in termini di armi e modifiche implicano anche approcci diversi al combattimento e alle situazioni di gioco. In particolare i Cyberware possono aprire numerose possibilità diverse su come risolvere i conflitti o come approcciare determinate situazioni di pericolo.

Tra le altre novità illustrate oggi su Cyberpunk 2077 abbiamo visto anche i Life Paths in video, che rappresentano i tre percorsi narrativi da cui partire per la storia del gioco.