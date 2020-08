Fortnite, SypherPK spiega come usare le automobili e i loro trucchi: ecco il video

SypherPK, uno degli streamer e pro player più apprezzati dalla community di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, è tornato in azione: nelle scorse ore ha realizzato (e pubblicato) un nuovo video dedicato al Battle Royale di Epic Games, in cui si è soffermato maggiormente sulle automobili.

Le macchine sono state introdotte da Epic Games con l'Aggiornamento 13.40 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 e presumibilmente rimarranno su Battaglia Reale per un bel pezzo. Quale occasione migliore per realizzare un nuovo video? SypherPK, così, ha spiegato come usare le automobili e si è concentrato in particolare sui loro trucchi: piccole accortezze che qualsiasi giocatore può mettere in atto, in determinate situazioni.

Si parte da considerazioni abbastanza basilare: per esempio, le automobili sportive di Fortnite sono letteralmente dei bolidi lungo le strade, ma fuori strada è opportuno passare invece ai camion o comunque a tutti gli altri mezzi, che in quelle condizioni guadagnano il doppio della velocità. Dunque non tutte le automobili di Fortnite sono uguali: inoltre anche la gestione del carburante varia da mezzo a mezzo; ve l'avevamo accennato esaminando i vari modelli e varianti delle auto di Fortnite.

SypherPK ha poi sottolineato come le macchine rappresentino un luogo perfetto per nascondersi, e sotto gli occhi di tutti: i nemici non possono vedere attraverso i finestrini, ed è possibile così saltare fuori e sorprenderli nel bel mezzo della battaglia. Le pedane gonfiabili, inoltre, garantiscono un ottimo boost in aria, consentendo di guadagnare terreno. Questi e molti altri trucchi vengono accuratamente spiegati dallo streamer, nel video che vi riportiamo poco più avanti.

Intanto c'è chi comincia a chiedere una collaborazione tra Fortnite e Fall Guys, così da portare le skin dell'uno nel gioco dell'altro.