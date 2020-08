Fortnite, Aggiornamento 13.40: tutte le nuove skin scoperte in un'immagine

La manutenzione programmata per l'Aggiornamento 13.40 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è ufficialmente cominciata. I dataminer, intanto, sono già all'opera, tanto che hanno scoperto tutte le nuove skin contenute nell'update. Di conseguenza noi possiamo mostrarvele.

Prima di ogni altra considerazione, dunque, eccovi nell'immagine qui di seguito riportata tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 13.40 di Fortnite, così come sono state scoperte da leaker e dataminer:

Innanzitutto è possibile notare una variante femminile per la skin dell'astronauta contenuta nel Pass Battaglia della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: si chiama Deo e verrà proposto in rarità epica, dunque al prezzo di 1500 V-buck (15 euro al cambio). Nell'Aggiornamento 13.40 di Fortnite non sembrano essere presenti, al momento, costumi Leggendari, il che per le tasche degli utenti è solo un bene.

Splatterella, King Krab e Mariana sono tutti costumi perfettamente in tema con l'estate, mentre Axo sembra essere una sorta di geco o animale marino, così come Bryne. Stupisce la presenza di Mecha Team Shadow, il robot gigante che più di un anno fa sconfisse il mostro della vecchia isola: questa skin è tornata in versione oscura, probabilmente verrà venduta a parte del negozio di gioco.

Sicuramente ci sono anche altri contenuti attualmente criptati: torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli. Vi piacciono, per il momento, le nuove skin?