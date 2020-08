Fortnite non funziona: Aggiornamento 13.40 in arrivo, server offline

Fortnite non funziona, non nel momento in cui scriviamo almeno. Se proverete ad accedere, riscontrerete automaticamente problemi per qualsiasi modalità di gioco, inclusi Fortnite Salva il Mondo e Modalità Creativa. Ma si tratta di un falso problema: molto semplicemente sta arrivando l'Aggiornamento 13.40.

L'Aggiornamento 13.40 verrà pubblicato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Gli sviluppatori di Epic Games lo avevano anticipato qualche giorno fa: e dunque nel momento in cui scriviamo i server sono offline, affinché possa cominciare e poi proseguire la manutenzione programmata. Se tutto va bene, i server torneranno a funzionare a pieno regime già per le 11:00; nella peggiore delle ipotesi, entro l'ora di pranzo.

Possiamo anche anticiparvi parte dei contenuti in arrivo con l'Aggiornamento 13.40 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: le macchine, vetture con cui spostarsi all'interno della mappa di gioco ormai per gran parte asciutta. Saranno introdotte anche le pompe di benzina e le taniche, per rifornire i veicoli, anche se probabilmente potrebbe essere saggio non utilizzarli, almeno inizialmente.

Epic Games approfitterà dell'aggiornamento anche per correggere tutta una serie di problemi riscontrati nelle ultime settimane. Appuntamento dunque tra qualche ora, quando finalmente l'update sarà disponibile e noi potremo svelarvi ogni singolo segreto che nasconde.