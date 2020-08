Detroit: Become Human, vendite oltre i 5 milioni di copie per il gioco Quantic Dream

Detroit: Become Human si conferma un successo, con vendite a oltre 5 milioni di copie per l'avventura interattiva di Quantic Dream, raggiunte grazie anche alla recente uscita su PC con l'apertura del catalogo del team alla nuova piattaforma oltre a PS4.

Il gioco è uscito originariamente a maggio 2018 su PS4 e già nel periodo di lancio aveva raggiunto 1,5 milioni di copie vendute in tre mesi, un risultato molto importante anche considerando il genere particolare, raggiungendo poi i 2 milioni di copie a dicembre 2018, che l'avevano già reso il titolo più venduto in assoluto per Quantic Dream.

Una spinta decisiva è poi arrivata dal passaggio su PC, con l'apertura del team alla produzione multipiattaforma e la distribuzione dei propri titoli, tra i quali anche Heavy Rain e Beyond: Due Anime anche su PC attraverso Steam.

Detroit: Become Human è giunto in questa forma a dicembre 2019 e nel giro di metà anno ha registrato veramente una grande quantità di vendite, che hanno portato il totale a più del doppio nel giro di pochi mesi, con oltre 5 milioni di copie.

"Lanciare Detroit: Become Human su Steam è stata un'esperienza meravigliosa per noi", ha affermato Guillaume de Fondaumière, co-CEO e capo del publishing di Quantic Dream, "La risposta che stiamo vedendo è incredibilmente positiva, in particolare sui mercati asiatici. Siamo anche emozionati di vedere la risposta raccolta dall'uscita dell'estensione Community Play per gli streamer su Twitch, che ha elevato un gioco fondamentalmente single player a un'esperienza social".

Il Community Play è un'estensione di Detroit: Become Human per PC che consente agli streamer di trasmettere il gioco su Twitch e far partecipare la community alla partita attraverso scelte condivise su come proseguire nella storia.