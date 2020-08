Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, la versione Nintendo Switch arriva in autunno

Cornfox & Brothers ha annunciato la versione Nintendo Switch di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, gioco di ruolo d'azione stile Zelda già disponibile su sistemi iOS tramite abbonamento Apple Arcade. Sarà lanciata in autunno, in data ancora da destinarsi.

Heikki Repo, il creative director del gioco, ha parlato di un matrimonio inevitabile perché "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm è un gioco fatto da fan di Nintendo, per fan di Nintendo." In effetti le sue fonti d'ispirazione sono inequivocabili.

Per avere più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Oceanhorn 2, relativa alla versione iOS, in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm attinge senza alcun dubbio alle atmosfere e allo stile anche visivo di The Legend of Zelda, provando però a trovare una propria personalità utilizzando come base di partenza il più che discreto episodio di debutto. Ci sono aspetti di quest'avventura che trascendono per valore qualitativo e artistico ciò che siamo finora stati abituati a vedere in ambito mobile, e in particolare è stato fatto un gran lavoro sugli scenari, che appaiono suggestivi e dettagliati. Il gameplay vanta una buona progressione, arricchendosi man mano di nuovi spunti e meccanismi, ed è un peccato che gli sviluppatori non siano riusciti a rendere altrettanto solidi i combattimenti e soprattutto i boss fight. Parliamo in ogni caso di un prodotto validissimo, che merita da solo l'abbonamento ad Apple Arcade.