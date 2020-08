TIM Party: come ottenere 3 mesi gratis di TIMMUSIC con la nuova promo

L'operatore storico italiano TIM torna con una nuova promozione davvero niente male, almeno per i clienti attualmente iscritti al programma di fidelizzazione noto come TIM Party: potranno ottenere 3 mesi gratis di TIMMUSIC. Scopriamo dunque come aderire all'iniziativa, finché c'è tempo a disposizione.

Come ottenere i 3 mesi gratis di TIMMUSIC? Nulla di troppo complesso: una volta che avrete effettuato l'accesso al sito web ufficiale di TIM, dove è riportata anche l'iniziativa di TIM Party vi basterà selezionare la voce "Attiva". A questo punto attenderete l'arrivo dell'SMS di conferma (è opportuno installare l'app di TIMMUSIC su smartphone o tablet); ed è altrettanto ovvio che è necessario essere iscritti a TIM Party.

Il cliente TIM a questo punto avrà diritto a tre mesi gratuiti del servizio TIMMUSIC, che si disattiveranno automaticamente al termine del trimestre in questione; comunque sarà possibile cessare l'abbonamento chiamando il numero gratuito 119, oppure utilizzando l'app MyTIM. TIMMUSIC permette di ascoltare musica in streaming, sono attualmente disponibili milioni di brani; è anche possibile creare le proprie playlist personali, ascoltare quelle proposte dall'applicazione, esaminare le classifiche settimanali, infine condividere tutto ciò sui social network.

I benefici, tra l'altro, non sono neppure finiti qui: sempre i clienti iscritti a TIM Party potranno ottenere uno sconto di 8 euro sul biglietto di ingresso per Gardaland Park (tariffa intera e diurna). Sarà sufficiente recarsi sul sito web di TIM Party e poi selezionare "Richiedi il codice".

